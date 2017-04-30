Трамп заявил, что США заставят страны НАТО платить свою долю за оборону

ВАШИНГТОН, 30 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США заставят членов НАТО платить свою долю за обеспечение коллективной обороны в рамках альянса, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Мы заставляем страны НАТО выполнять свои обязательства", — сказал он на митинге сторонников в городе Гаррисберг (штат Пенсильвания).

По его словам, союзники Вашингтона по НАТО "начали платить миллиарды долларов". Однако он пообещал не останавливаться до тех пор, пока "все не будут платить то, что должны".

Трамп напомнил, что "за последние восемь лет США удвоили свои военные расходы". По его словам, остальные страны НАТО не сделали то же самое. "Это нечестно", — заявил американский президент.

Также глава администрации пообещал "восстанавливать американские вооруженные силы".

"Поддержание первенства Америки подразумевает восстановление наших вооруженных сил. И мы начали этот процесс", — сказал он.

Митинг в поддержку Трампа был приурочен к 100 дням его президентства. Речь главы государства транслировали новостные телеканалы США.