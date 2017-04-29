На саммите лидеров стран ЕС назвали приоритет в переговорах по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 29 апр – РИА Новости, Мария Князева. Первым приоритетом Евросоюза в переговорах об отделении Великобритании будет сохранение прав граждан ЕС и страны, затронутых Brexit, говорится в указаниях по ведению переговоров о "разводе", одобренных саммитом глав государств 27 стран ЕС (без Британии) в субботу.

Согласование "взаимных гарантий по защите статуса и прав" граждан ЕС и Великобритании и их семей, затронутых Brexit, "будет первым приоритетом переговоров" о Brexit, говорится в сообщении.

Такие гарантии должны будут давать возможность получать постоянные виды на жительство после пяти лет непрерывного и легального пребывания в соответствующем государства ЕС или Великобритании, следует из документа.

"Право каждого гражданина ЕС, а также членов его или ее семьи, жить, работать и получать образование в любой стране Евросоюза является фундаментальным аспектом Евросоюза. Наравне с другими правами в рамках законодательства ЕС, это сформировало жизнь и выбор миллионов людей", — говорится в документе.