Глава МИД Германии раскритиковал "королевское" поведение семьи Трампа

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал назначение дочери президента США Иванки Трамп на пост в Белом доме, сравнив родственников главы Соединенных Штатов с королевской семьей, передает агентство AFP.

"Некоторые вещи кажутся мне странными, например, визит его дочери в Германию, который освещался почти как событие мирового масштаба", — заявил глава МИД. По его словам, привлечение в политику родственников напоминает кумовство.

"Меня беспокоит, когда родственники, которых никто не избирал, неожиданно появляются в качестве официальных государственных представителей, и обращаются с ними, будто они члены королевской семьи", — отметил Габриэль.

С конца марта 2017 года Иванка Трамп занимает должность ассистента президента США на неоплачиваемой основе. Ее супруг Джаред Кушнер — старший советник главы государства.

Ранее Иванка Трамп посетила Берлин по приглашению канцлера Германии Ангелы Меркель. Она приняла участие в круглом столе, посвященном теме женского предпринимательства.