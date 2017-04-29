Порошенко заявил об удачном испытании ракетного комплекса "Ольха"

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости. Киевское конструкторское бюро "Луч" провело удачное испытание украинского ракетного комплекса "Ольха", сообщил в субботу президент Украины Петр Порошенко.

"Поздравляю конструкторское бюро "Луч" с удачным этапом испытаний ракетного комплекса "Ольха"! Особенно приятно, что все составляющие для производства "Ольхи" — украинские. Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности", — написал Порошенко на своей странице в Facebook

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявлял, что Украина должна восстановить свой ракетный щит. По его словам, вооруженные силы страны уже получают ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) украинского производства, налажен полный цикл производства ракет и есть возможность делать любые типы и модификации.