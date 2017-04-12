Турчинов заявил, что Украина восстанавливает ракетный щит

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Украина восстанавливает ракетный щит, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на европейском континенте, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.

На Украине 12 апреля отмечают день работников ракетно-космической отрасли и международный день авиации и космонавтики.

"Украинские ученые и конструкторы являются признанными в мире авторитетами в области ракето- и авиастроения. Предприятия отечественного авиационно-космического комплекса достойно обеспечивают выполнение актуальных задач национальной безопасности и обороны, реализуют национальные геополитические интересы… Восстанавливается ракетный щит Украины, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на европейском континенте", — говорится в поздравлении Турчинова в адрес работников отрасли.

Ранее Турчинов заявлял, что Украина должна восстановить свой ракетный щит. По его словам, вооруженные силы уже получают ракеты для реактивных систем залпового огня украинского производства, налажен полный цикл производства ракет и есть возможность делать любые типы и модификации.