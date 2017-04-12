Турчинов заявил, что Украина восстанавливает ракетный щит

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости. Украина восстанавливает ракетный щит, который должен стать частью единой системы обеспечения безопасности на европейском континенте, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов.
На Украине 12 апреля отмечают день работников ракетно-космической отрасли и международный день авиации и космонавтики.
Ранее Турчинов заявлял, что Украина должна восстановить свой ракетный щит. По его словам, вооруженные силы уже получают ракеты для реактивных систем залпового огня украинского производства, налажен полный цикл производства ракет и есть возможность делать любые типы и модификации.