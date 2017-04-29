СМИ: подозреваемый в подготовке теракта в Лондоне пытался примкнуть к ИГ*

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Один из ключевых подозреваемых в подготовке теракта в Лондоне пытался примкнуть к террористической группировке "Исламское государство"*, пишет издание Times.

Полиция Лондона в четверг задержала нескольких человек, еще одна подозреваемая получила ранения и госпитализирована. После этого спецслужбы Великобритании сообщили, что устранили террористическую угрозу в ходе проведенной спецоперации, отметив, что задержанных было шестеро.

Источник сообщил изданию, что подозреваемые "шли к тому, чтобы осуществить свой план". Считается, что они намеревались совершить нападение в центральной части Лондона. Возраст задержанных — от 16 до 43 лет, отмечает издание.

Газета пишет, что одним из шести задержанных оказался 21-летний гражданин Великобритании Мохамед Амуди (Mohamed Amoudi), выходец из Йемена. Издание сообщает, что в марте 2015 года Амуди был депортирован из Турции вместе с двумя школьниками. Власти считали, что молодые люди направлялись к границе с Сирией к территории, удерживаемой боевиками ИГ*.

Издание отмечает, что полиция не предпринимала действий в отношении Амуди после того, как он вернулся в Великобританию.

После теракта 22 марта в центре Лондона полиция британской столицы повысила меры безопасности. В результате нападения террориста Халида Масуда, направившего внедорожник на пешеходов на Вестминстерском мосту, погибли пять человек, ранения получили десятки человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России