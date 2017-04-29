СМИ: в Лондоне открыли спортзал для сна

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В популярном фитнес-клубе в Лондоне стали проводить необычные занятия: сон в течение 45 минут. Об этом пишет Mashable.

Курс называется Napercise (от слов nap — вздремнуть, и excercise — упражнение), и тем, кто решил посещать его, вместо штанг и велотренажеров предлагается односпальная кровать, подушка с одеялом и маска для глаз.



Начинаются и заканчиваются занятия с упражнений на растяжку для расслабления мышц, после чего люди спят якобы при идеальной для этого температуре воздуха.

Занятия направлены на то, чтобы "оживить ум, улучшить настроение и даже сжечь пару лишних калорий". "Хотя мы не уверены в том, что 45-минутный сон и 15 минут упражнений сожгут достаточно калорий для того, чтобы вы почувствовали разницу", — отмечает Mashable.

A gym in London has started a new concept called 'Napercise,' a 60-minute sleep class to relax the body and mind. https://t.co/PsEzbiieIC pic.twitter.com/3gFbELVPi5 — World Health News (@WorldHealthNews) April 29, 2017

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Если задумка фитнес-клуба увенчается успехом, подобные занятия планируют проводить по всей Великобритании.

Многие исследования показали, что 45 сна днем действительно приносят пользу организму — в частности, стимулируют мозговую активность и помогают лучше переносить стрессы.