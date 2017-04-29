"Карл Винсон" вновь вошел в акваторию Корейского полуострова

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Ударная авианосная группа США во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон" подошла к Корейскому полуострову для совместных учений с кораблями ВМС Южной Кореи в Японском море.

Американский авианосец, по данным японских и южнокорейских СМИ, был замечен рано утром в субботу у берегов японского города Нагасаки. После того как КНДР провела неудачный пуск баллистической ракеты, в прессе распространились сообщения о том, что авианосная группа США направилась в сторону Японского моря. Также сообщалось, что по мере движения авианосец принял участие в совместных учениях с силами воздушной самообороны Японии.

Агентство Рёнхап, в свою очередь, сообщило, что авианосец "Карл Винсон" должен будет позже принять участие в совместных учениях с кораблями ВМС Южной Кореи в Японском море, но точное время или дату начала учений не привело.

Рано утром в субботу военные КНДР провели пуск баллистической ракеты в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Испытания завершились неудачей. Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала в пределах северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.

Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с очередными ракетными испытаниями, подчеркнув, что действия Пхеньяна "явным нарушением резолюций СБ ООН". Представитель МИД Южной Кореи заявил, что КНДР "играет с огнем", отказываясь от денуклеаризации, и в очередной раз предупредил Пхеньян о том, что северокорейская сторона заплатит "соответствующую цену", если не перестанет игнорировать предупреждения со стороны международного сообщества и не прекратит провокационные действия. Президент США Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что пуск ракеты КНДР был проявлением неуважения по отношению к Китаю. Кроме этого, как сообщали американские СМИ, Вашингтон может начать форсировать ужесточение санкций по отношению к Пхеньяну.

Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.