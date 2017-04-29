ОБСЕ сообщила о попытке подрыва патруля наблюдателей на территории ЛНР

ЛУГАНСК, 29 апр — РИА Новости. Рядом с патрулем наблюдателей СММ ОБСЕ на территории самопровозглашенной Луганской народной республики, прогремел взрыв, сообщается в отчете миссии за 28 апреля, опубликованном на их официальном сайте.

"28 апреля патруль Миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на блокпосте ЛНР, расположенном приблизительно в 1,5 км к юго-западу от подконтрольного ЛНР населенного пункта Молодежное (63 км к северо-западу от Луганска), где наблюдатели разговаривали с вооруженным членом ЛНР, —говорится в отчете.

Сообщается, что в 12.17 члены патруля СММ направились к своим автомобилям, чтобы уехать из этого района, когда представитель ЛНР стал махать наблюдателям рукой, показывая тем самым, чтобы патруль быстро покинул это место.

"В 12.20, уже находясь внутри своих автомобилей, наблюдатели услышали взрыв. По их оценкам, это был взрыв в воздухе приблизительно в 50–100 м к северо-западу", — заявляют в миссии.

По данным наблюдателей одновременно с этим команда СММ увидела облако черного дыма, поднимавшееся над упомянутым ранее местом.

"Определить причину этого взрыва не представлялось возможным. Патруль СММ незамедлительно уехал из этого района и благополучно вернулся на свою базу в подконтрольном ЛНР населенном пункте Кадиевка (быв. Стаханов, 50 км к западу от Луганска)", — говорится в отчете.