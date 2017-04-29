НАТО не будет участвовать в решении конфликта с Северной Кореей

БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил участие альянса в решении конфликта с Северной Кореей.

"На прошлой неделе я провел много часов в Белом доме, и я могу гарантировать, что дебатов о роли НАТО относительно Северной Кореи не было", — заявил генсек в интервью газете Welt am Sonntag . Отрывки из беседы опубликовало в субботу агентство dpa

Столтенберг добавил, что альянс обсуждает "вопиющее и постоянное нарушение Пхеньяном резолюций ООН".

КНДР в субботу провела очередные испытания баллистической ракеты. Пуск был произведен в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.

Очередные ракетные испытания КНДР состоялись спустя лишь несколько часов после окончания специального заседания СБ ООН, в ходе которого США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.