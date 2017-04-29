НАТО не будет участвовать в решении конфликта с Северной Кореей

БЕРЛИН, 29 апр — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил участие альянса в решении конфликта с Северной Кореей.
19.2%Конфликт между двумя Кореями разгорится с новой силой
45.3%В противостояние на полуострове будут втянуты третьи страны
3.2%Пхеньян станет сговорчивее
32.3%Ничего не изменится
Столтенберг добавил, что альянс обсуждает "вопиющее и постоянное нарушение Пхеньяном резолюций ООН".
КНДР в субботу провела очередные испытания баллистической ракеты. Пуск был произведен в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские и японские военные считают, что баллистическая ракета упала на северокорейской территории в пределах 50 километров от места пуска. Тип ракеты точно пока не определен. По мнению экспертов, это могла быть Scud ER, то есть ракета ближнего радиуса действия с увеличенной дальностью полета, или ракета среднего радиуса действия KN-17.