В Японии полагают, что ракета КНДР пролетела около 50 километров

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции в субботу, что баллистическая ракета КНДР пролетела около 50 километров перед падением.
В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие запуск ракеты, а также японские власти сообщили, что ракета взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР.
В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.