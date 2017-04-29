В Японии полагают, что ракета КНДР пролетела около 50 километров

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции в субботу, что баллистическая ракета КНДР пролетела около 50 километров перед падением.

"Полагаем, что выпущенная КНДР баллистическая ракета упала внутри северокорейской территории на расстоянии примерно 50 километров (от места пуска). Детали пуска анализируются", — цитирует телеканал NHK заявление Суги.

В субботу южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо. Американские военные, зафиксировавшие запуск ракеты, а также японские власти сообщили, что ракета взорвалась вскоре после старта и упала на территории КНДР.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.