США обеспокоены признанием "Открытой России" нежелательной организацией

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. США "глубоко обеспокоены" решением властей РФ внести "Открытую Россию", "Гражданское движение "Отрытая Россия" и Институт современной России в список нежелательных организаций, заявил в субботу официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

"Мы глубоко обеспокоены решением правительства РФ внести (эти структуры) в список так называемых "нежелательных" иностранных организаций", — говорится в заявлении.

Как утверждается, Вашингтон отвергает мнение о том, что "эти и другие международные структуры гражданского общества являются угрозой для России ".

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России признала нежелательной в РФ работу иностранных неправительственных организаций OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания). По данным ГП, эти организации осуществляют на территории РФ "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".