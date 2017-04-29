В СБ ООН спорили о методах влияния на КНДР, а Пхеньян запустил новую ракету

ООН, 29 апр — РИА Новости, Ольга Денисова. Попытки остановить ядерную программу КНДР провалились: потерпели неудачу и дипломаты, и санкции, считают в США и предупреждают о возможности удара Северной Кореи по Сеулу и Токио.

Американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, который в пятницу провел заседание Совета Безопасности ООН, прямо заявил — действовать надо сейчас, иначе это сделает Пхеньян. Однако члены СБ разошлись в оценках дальнейших шагов.

Между тем, вскоре после заседания Совбеза Северная Корея провела очередное ракетное испытание. Согласно данным Тихоокеанского командования США, запущенная КНДР ракета взорвалась вскоре после запуска, не покинув территорию страны.

Будет ли война

Корейский полуостров переживает один из самых острых моментов — угроза военного столкновения велика как никогда.

"Начатые с добрыми намерениями дипломатические усилия последних 20 лет по остановке этих программ потерпели неудачу", — сказал Тиллерсон. "Нет оснований полагать, что при нынешних многосторонних санкциях поведение КНДР изменится", — заявил он в СБ ООН.

Сегодня, по его словам, реальна "угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио". "Когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США, — "лишь вопрос времени", — считает Тиллерсон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступавший после госсекретаря США, лишь добавил последнему поводов для беспокойства. "Следует думать, что с каждым испытанием КНДР продолжает совершенствовать технологии в погоне за военным ядерным потенциалом", — заявил Гутерреш.

Главы МИД соседних с КНДР стран также прибыли в ООН, чтобы привлечь и без того обостренное внимание к ситуации. "Угроза КНДР достигла нового уровня", — заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида. Глава МИД Республики Корея Юн Бён Се убежден — Пхеньян уже достиг финальной стадии в процессе разработки ядерного оружия.

В России за происходящим в регионе, частью которого страна также является, наблюдают с тревогой. По словам заместителя министра иностранных дел Геннадия Гатилова, "угроза перерастания противостояния в горячую фазу" сохраняется и сейчас. "Воинственная риторика, сопряженная с опрометчивой "игрой мускулами", привела к тому, что во всем мире всерьез стали гадать, будет война или нет", — заявил он.

К нынешнему положению дел, по оценке США, привело то, что "слишком долго" международное сообщество лишь реагировало на действия КНДР. "Я призываю Совет Безопасности действовать, пока этого не сделала Северная Корея", — сказал Тиллерсон.

Что дальше

Госсекретарь США поспешил заверить, что цель США — не смена режима, не угроза населению КНДР и не дестабилизация Азиатско-Тихоокеанского региона. Вашингтон хочет добиться свертывания ядерной и ракетной программ КНДР. Тиллерсон озвучил три главных направления в выработке стратегии достижения этой цели.

Во-первых, полное выполнение всеми странами положений санкционных резолюций СБ ООН. Против компаний и частных лиц из третьих стран, "которые поддерживают незаконную деятельность КНДР", США будут вводить санкции.

Во-вторых, Тиллерсон призвал мировое сообщество "прекратить или сократить" дипломатические отношения с КНДР. В-третьих, усиление финансовой изоляции КНДР и введение новых санкций, чтобы оказать максимальное экономическое давление на Пхеньян.

"Дипломатическое и финансовое давление на КНДР будет поддержано готовностью противостоять агрессии Пхеньяна с применением военных действий, если это будет необходимо", — сказал Тиллерсон.

Ударив в воздухе кнутом, Тиллерсон поспешил заверить, что пряник у США также есть. Он заявил, что как только КНДР начнет сворачивать свою ядерную программу, США будут готовы возобновить помощь стране. С 1995 года США предоставили КНДР помощь в размере более 1,3 миллиарда долларов.

Говоря об увеличении давления на КНДР, США обращаются непосредственно к Китаю, на который приходится 90% торговли КНДР. Однако от главы МИД Китая Тиллерсон желаемого не услышал.

Ван И заверил членов СБ, что Пекин намерен строго соблюдать соответствующие резолюции Совета Безопасности по КНДР. Он также вновь озвучил предложение страны по снижению напряженности: Северная Корея приостанавливает ядерную активность, если США и Южная Корея прекращают военные учения в регионе. Ранее Вашингтон уже отверг эту идею. Гатилов на встрече в пятницу назвал данную идеи заслуживающей серьезного внимания "в качестве возможной отправной точки выхода из нынешнего тупика".

Ван И призвал все вовлеченные стороны, в особенности США и КНДР, начать диалог.

"Применение силы не решит проблему, приведет лишь к большей катастрофе", — отметил он.

Наладить связи

В свою очередь Гатилов заверил, что Россия по-прежнему привержена выполнению международных санкций против КНДР, однако они должны быть не самоцелью, а инструментом вовлечения Пхеньяна в переговорный процесс. Гатилов убежден, что решить ядерную проблему Корейского полуострова одними лишь санкциями и давлением на Пхеньян невозможно.

Генеральный секретарь ООН призвал членов СБ не допустить "просчетов и недопонимания" и заявил о необходимости возобновить каналы коммуникации с КНДР по военной линии.

В РФ также убеждены, что необходимо выводить руководство КНДР на диалог и искать каналы связи. "Как показали последние события, ситуацию в регионе пускать на самотек ни в коем случае нельзя. Как говорится, "худой мир лучше доброй ссоры", — убежден Гатилов.

Ответ КНДР

При этом США подчеркнули, что и возвращение к переговорам с КНДР будет не безусловным. Вновь взяв слово в конце заседания, Тиллерсон решил напомнить, что позиция США по КНДР крайне жесткая. "Мы вернемся к переговорам с КНДР, если они будут выполнять обязательства по выполнению резолюций и своих обязательств по прекращению ядерной программы", — сказал он. Тиллерсон посетовал на то, что если бы СБ ООН более строго соблюдал санкционный режим, напряжения в связи ядерной программой КНДР удалось бы избежать.

США призывают Совбез ООН к максимальному давлению на КНДР на фоне отправки ранее в район Корейского полуострова ударной авианосной группы во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.

Генсек ООН на заседании выразил опасения, что меры против ядерной деятельности КНДР могут привести к гонке вооружений. "Я обеспокоен риском военной эскалации в регионе, включая просчеты и недопонимание. В частности, я обеспокоен тем, что усилия по противостоянию дестабилизирующей деятельности КНДР могут также привести к гонке вооружений и напряженности", — заявил Гутерреш.

КНДР отреагировала на проведение заседания достаточно предсказуемо — представителей страны в зале СБ не было. Однако правом ответного слова Пхеньян все же воспользовался. Вскоре после окончания встречи СБ южнокорейские военные сообщили, что "около 05.30 утра по местному времени (23.30 пятницы мск) КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо". Американские военные, что ракета взорвалась вскоре после старта.