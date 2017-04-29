Абэ распорядился предпринять все меры безопасности после пуска ракеты КНДР

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ после того, как получил информацию о неудачном пуске баллистической ракеты КНДР, распорядился убедиться в безопасности морских и воздушных судов, а также предпринять все возможные меры для подготовки к непредвиденным обстоятельствам, сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

"Премьер-министр Синдзо Абэ дал следующие инструкции: осуществить сбор и анализ информации, осуществлять своевременное и четкое информирование населения, убедиться в безопасности воздушных и морских судов и предпринять все возможные меры для подготовки к непредвиденным обстоятельствам", — цитирует заявление Суги телеканал NHK

Ранее в субботу южнокорейские военные сообщили, что "около 05.30 утра по местному времени (23.30 пятницы мск) КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо". Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после пуска. США и Япония полагают, что северокорейская баллистическая ракета упала на территории КНДР.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.