Токио подтвердил, что запущенная Пхеньяном ракета упала на территории КНДР

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Баллистическая ракета, пуск которой был произведен КНДР в субботу, упала на территории страны, сообщил журналистам в субботу генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, передает телеканал NHK.

"Сегодня около 05.30 был с территории КНДР был произведен пуск одной баллистической ракеты. Также полагаем, что она (ракета) упала на территории КНДР", — сказал Суга.

Ранее в субботу южнокорейские военные сообщили, что в субботу утром по местному времени КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного типа "в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо". Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после пуска.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.