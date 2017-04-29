Токио подтвердил, что запущенная Пхеньяном ракета упала на территории КНДР

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Баллистическая ракета, пуск которой был произведен КНДР в субботу, упала на территории страны, сообщил журналистам в субботу генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, передает телеканал NHK.
Ранее в субботу южнокорейские военные сообщили, что в субботу утром по местному времени КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного типа "в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо". Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после пуска.
В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила всерьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.