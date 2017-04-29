Япония не исключает, что запуск ракеты КНДР был неудачным

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Япония также заявила о высокой вероятности того, что пуск ракеты КНДР в субботу завершился неудачно.

"Существует вероятность неудачи. Мы анализируем информацию", — цитирует агентство Киодо слова источника в правительственных кругах.

Собеседник агентства также уточнил, что правительство Японии собирает данные по типу ракеты, дальности полета, а также пытается подтвердить, что пуск не представлял угрозы безопасности страны.

Ранее в субботу южнокорейские военные сообщили, что "около 05.30 утра по местному времени (23.30 пятницы мск) КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо". Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после пуска.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила в серьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.