Япония не исключает, что запуск ракеты КНДР был неудачным

ТОКИО, 29 апр – РИА Новости, Екатерина Плясункова. Япония также заявила о высокой вероятности того, что пуск ракеты КНДР в субботу завершился неудачно.
Собеседник агентства также уточнил, что правительство Японии собирает данные по типу ракеты, дальности полета, а также пытается подтвердить, что пуск не представлял угрозы безопасности страны.
Ранее в субботу южнокорейские военные сообщили, что "около 05.30 утра по местному времени (23.30 пятницы мск) КНДР осуществила пуск ракеты неизвестного пока типа в северо-восточном направлении из района Пукчхан провинции Пхёнан-Намдо". Эксперты считают, что ракета взорвалась через несколько секунд после пуска.
В пятницу состоялось специальное заседание СБ ООН, на котором США заявили о необходимости усиления изоляции КНДР и о своей готовности ужесточить существующие санкции и ввести новые ограничения, а Южная Корея предложила в серьез задуматься над тем, может ли КНДР оставаться членом ООН на фоне провокационных действий.