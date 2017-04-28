Эрдоган подал жалобу в прокуратуру на немецкого комика

АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган подал жалобу в прокуратуру Анкары на немецкого комика Яна Бемермана, который прочитал о нем сатирическое стихотворение в эфире немецкого общественного телеканала ZDF, сообщает в пятницу агентство Anadolu.
В жалобе президента Турции подчеркивается важность уважения достоинства каждого человека. Кроме того, отмечается, что позиция комика не имеет ничего общего с понятием свободы слова.
В начале октября прокуратура немецкого города Майнца закрыла уголовное дело против Бемермана, начатое после санкции немецкого правительства. Ведомство сообщило, что "преступные действия не были доказаны с необходимой достоверностью". Адвокат Эрдогана пытался оспорить это решение в генпрокуратуре Кобленца, однако жалоба была признана необоснованной.
В Гамбурге в мае уже был вынесен временный судебный запрет на распространение Бемерманом частей скандального стихотворения, так как, по мнению суда, они содержали элементы оскорбления и клеветы. В случае нарушения этого запрета телеведущему грозит штраф в размере до 250 тысяч евро или административное задержание на срок до шести месяцев.