Трамп перечислил свои достижения за 100 дней президентства

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил в еженедельном обращении, что считает крайне успешными первые 100 дней работы своей администрации.

"Я считаю, что первые 100 дней моей администрации были одними из самых успешных в истории нашей страны", — сказал глава Белого дома. По его мнению, США находятся на подъеме, и "этот подъем быстрый". Администрация в Вашингтоне, как полагает президент, "бьется за американских работников".

Своими достижениями Трамп считает создание новых рабочих мест, "глубокие изменения в Вашингтоне" и отказ от Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), который, по его словам не позволит торговать интересами американских работников. Кроме того, он упомянул о назначении судьей Верховного суда консерватора Нила Горсача, а также отметил, что сэкономил более 700 миллионов долларов, добившись от компании Lockheed Martin снижения цены новейших истребителей F-35.

"У нас снова будет конкурентная и великая страна", — пообещал Трамп избирателям.

Ранее лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что президент США не выполнил собственные обещания на первые 100 дней работы администрации, поскольку не добился реализации ни одной из своих инициатив. Он также раскритиковал план по снижению налогов, представленный Трампом на этой неделе.