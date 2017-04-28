Трамп перечислил свои достижения за 100 дней президентства

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил в еженедельном обращении, что считает крайне успешными первые 100 дней работы своей администрации.
Своими достижениями Трамп считает создание новых рабочих мест, "глубокие изменения в Вашингтоне" и отказ от Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП), который, по его словам не позволит торговать интересами американских работников. Кроме того, он упомянул о назначении судьей Верховного суда консерватора Нила Горсача, а также отметил, что сэкономил более 700 миллионов долларов, добившись от компании Lockheed Martin снижения цены новейших истребителей F-35.
Ранее лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что президент США не выполнил собственные обещания на первые 100 дней работы администрации, поскольку не добился реализации ни одной из своих инициатив. Он также раскритиковал план по снижению налогов, представленный Трампом на этой неделе.