В ДНР рассказали о попытке диверсантов подорвать конвой ОБСЕ в Харцызске

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Взрывное устройство было установлено под одним из мостов в городе Харцызск диверсионной группой украинских силовиков с целью подрыва конвоя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, полагают в министерстве государственной безопасности самопровозглашенной ДНР.
"По предварительным данным, взрывное устройство… было установлено украинской ДРГ с целью подрыва конвоя мониторинговой миссии ОБСЕ. МГБ ДНР проводятся оперативно-следственные мероприятия", — сообщил представитель министерства государственной безопасности ДНР.