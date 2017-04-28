В ДНР рассказали о попытке диверсантов подорвать конвой ОБСЕ в Харцызске

ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Взрывное устройство было установлено под одним из мостов в городе Харцызск диверсионной группой украинских силовиков с целью подрыва конвоя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, полагают в министерстве государственной безопасности самопровозглашенной ДНР.

Ранее в министерстве обороны ДНР заявили, что обнаружили и обезвредили взрывное устройство, расположенное на одном из мостов в городе Харцызск. Источник в ведомстве заявил, что "это должен был быть теракт, но мы все обезвредили".

"По предварительным данным, взрывное устройство… было установлено украинской ДРГ с целью подрыва конвоя мониторинговой миссии ОБСЕ. МГБ ДНР проводятся оперативно-следственные мероприятия", — сообщил представитель министерства государственной безопасности ДНР.