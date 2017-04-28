Гатилов считает, что КНДР не откажется от ядерного оружия при учениях США

ООН, 28 апр — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов считает, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия перед лицом продолжающихся военных учениях США и союзников, а также в условиях отправки в регион американской военно-морской эскадры.

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности ООН по денуклеаризации КНДР, который проводится по инициативе США.

"Всем должно быть ясно, что КНДР навряд ли откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности. Ведь именно так северокорейцы расценивают регулярные широкомасштабные маневры и учения США и их союзников в регионе, а также направление туда, чему мы являлись свидетелями в этом месяце, американской военно-морской эскадры", — заявил Гатилов в пятницу.