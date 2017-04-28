Гатилов считает, что КНДР не откажется от ядерного оружия при учениях США

ООН, 28 апр — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов считает, что Северная Корея не откажется от ядерного оружия перед лицом продолжающихся военных учениях США и союзников, а также в условиях отправки в регион американской военно-морской эскадры.
"Всем должно быть ясно, что КНДР навряд ли откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать прямую угрозу своей безопасности. Ведь именно так северокорейцы расценивают регулярные широкомасштабные маневры и учения США и их союзников в регионе, а также направление туда, чему мы являлись свидетелями в этом месяце, американской военно-морской эскадры", — заявил Гатилов в пятницу.