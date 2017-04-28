В МИД назвали дестабилизирующим размещение системы ПРО США в Южной Корее

ООН, 28 апр — РИА Новости. Россия призывает США и Южную Корею пересмотреть целесообразность размещения системы ПРО в регионе, этот шаг является дестабилизирующим, заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов на заседании Совета Безопасности ООН.

"Дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе является принятое в прошлом году Вашингтоном и Сеулом — в русле порочной логики по созданию глобальной ПРО — решение о размещении на территории Республики Кореи элементов американской противоракетной обороны THAAD", — заявил Гатилов.

Он отметил, что Россия не раз говорила о том, что такой шаг "мягко говоря, не вызовет энтузиазма у Пхеньяна, но и в целом подрывает сложившийся военный баланс в регионе". РФ также негативно восприняла данный шаг.

"Призываем еще раз как США, так и Республику Корею пересмотреть его целесообразность, а других регионалов — не поддаваться искушению подключиться к таким дестабилизирующим усилиям", — сказал Гатилов.