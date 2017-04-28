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В мире

Глава МВД Македонии назвал виновного в нападении на членов парламента

18:2328.04.2017
(обновлено: 18:59 28.04.2017)
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВид на город Скопье. Архивное фотоВид на город Скопье. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 28 апр — РИА Новости. Директор Бюро общественной безопасности Македонии Митко Чавков является главным виновником того, что полиция не среагировала должным образом и не предотвратила проникновение посторонних лиц в здание парламента в четверг, где произошли крупные беспорядки, заявил министр внутренних дел страны Агим Нухиу.

Протестующие в здании прламента Македонии в Скопье. 27 апреля 2017
© REUTERS / Ognen Teofilovski
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Группа протестующих против незаконного, по их мнению, избрания нового спикера этнического албанца Талата Джафери в четверг вечером ворвалась в здание парламента в центре Скопье, устроила беспорядки и избила нескольких депутатов.

По словам Агима Нухиу, которые приводятся на сайте македонского МВД, по его распоряжению еще до протестных акций был сформирован оперативный штаб, имевший планы действий на случаи мирных протестов, избрания председателя парламента и правительства. Главой штаба был назначен Чавков.

"Хочу уведомить общественность, что вчера с момента обострения ситуации до 20.00 (21.00 мск) руководитель штаба господин Митко Чавков не был доступен, хотя я его искал и по телефону, и лично в оперативном штабе", — заявил Нухиу.

Такое поведение подчиненного министр объяснил политическим влиянием на Чавкова, который действовал не в соответствии с законом, а "по приказу политических центров". Ситуация, по словам Нухиу, станет предметом внутреннего контроля в МВД.

Вид на здание МИД РФ. Архивное фото
© AFP 2017 / Alexander Nemenov
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"Я должен и сказать, что большинство сотрудников МВД являются профессионалами, и хочу воспользоваться этой возможностью лично поблагодарить их, потому что с их помощью ситуация была поставлена под контроль", — заявил Нухиу.

Он также заявил, что чувствует моральную ответственность за то, что не смог избавить руководство МВД от политического влияния, и что готов подать в отставку.

До сих пор за участие в беспорядках было задержано восемь человек. Количество раненых, по разным данным, оценивается от 83 до 109 человек.

© Ruptly
Протестующие македонцы вошли в здание парламента и устроили драку с депутатами
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