Глава МИД Британии призвал Россию и Китай повлиять на КНДР

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото

ООН, 28 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на заседании Совбеза ООН по вопросу денуклеаризации КНДР призвал Россию и Китай оказать влияние на Пхеньян.

Китай и РФ являются соседями КНДР и имеют значительное влияние на Пхеньян, отметил Джонсон.

"Соединенное Королевство призывает Россию и Китай, а также другие государства-члены использовать любое влияние, которым они располагают, чтобы сдержать Северную Корею и направить лидеров этого государства на путь мирного урегулирования", — сказал он.

СБ ООН 28 апреля по инициативе председателя Совета США проводит заседание на уровне министров иностранных дел по вопросу о денуклеаризации КНДР.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>