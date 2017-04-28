Макрон получит поддержку 59% избирателей на выборах, показал опрос

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экс-министр экономики Франции и кандидат в президенты страны Эммануэль Макрон может одержать победу во втором туре выборов, заручившись поддержкой 59% избирателей и обогнав свою соперницу от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает агентство Рейтер со ссылкой на новый опрос.

По итогам опроса, проведенного компанией Odoxa 26-27 апреля, Ле Пен поддержали 41% опрошенных. Это на 4% больше, чем по итогам предыдущего опроса компании, прошедшего 24 и 25 апреля.

Примечательно, что 40% тех, кто поддерживал представителя "Левого фронта" Жан-Люка Меланшона, собираются голосовать за Макрона. Такой же позиции придерживаются половина сторонников экс-премьера Франсуа Фийона. Еще более 40% проголосовавших за Меланшона планируют воздержаться от голосования.

В воскресенье прошел первый тур выборов президента Франции. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.