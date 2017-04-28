Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото

Человек на фоне экрана с флагом Китая, Пекин. Архивное фото

ООН, 28 апр — РИА Новости. Китай призывает КНДР остановить ядерные разработки, заявил на заседании Совета безопасности ООН министр иностранных дел КНР Ван И.

"Китайская позиция, заключающая в том, что мы выступаем против исследований, создания и обладания КНДР ядерного оружия, остается неизменной. Мы призываем КНДР остановить свою ядерную активность и активность, связанную с баллистическими ракетами, вернуться к их обязательствам по денуклеаризации, выполнять свои обязательства", — сказал Ван И.

По словам министра иностранных дел, применение силы на Корейском полуострове приведет лишь к ухудшению ситуации.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций. —0-