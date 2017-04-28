ООН, 28 апр — РИА Новости. Китай призывает КНДР остановить ядерные разработки, заявил на заседании Совета безопасности ООН министр иностранных дел КНР Ван И.
По словам министра иностранных дел, применение силы на Корейском полуострове приведет лишь к ухудшению ситуации.
Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций. —0-