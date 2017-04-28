Тиллерсон пригрозил санкциями в отношении третьих стран за поддержку КНДР

ООН, 28 апр – РИА Новости. ООН, 28 апр – РИА Новости. США готовы вводить санкции против третьих стран из-за ситуации вокруг КНДР, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы будем без колебаний вводить санкции против компаний и лиц из третьих стран, которые поддерживают незаконную деятельность КНДР", — заявил Тиллерсон на заседании СБ ООН по проблеме КНДР.

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