Тиллерсон назвал возможность удара КНДР по США вопросом времени

ООН, 28 апр — РИА Новости. Госсекретарь Рекс Тиллерсон считает, что в будущем у КНДР появится возможность нанести удар по США, поэтому Вашингтон не может оставаться безучастным.

"Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна. Это лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США… С учетом такой риторики США не могут просто оставаться безучастными", — заявил Тиллерсон на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР.

Он призвал усилить финансовую изоляцию Северной Кореи и ввести против Пхеньяна новые ограничения. По его словам, нет оснований считать, что КНДР изменит поведение в рамках текущего режима санкций.

"Дипломатическое и финансовое давление на КНДР будет поддержано готовностью противостоять агрессии Пхеньяна с применением военных действий, если это будет необходимо", — добавил госсекретарь.

При этом Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон не стремится к смене режима в КНДР или дестабилизации Азиатско-Тихоокеанского региона.

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