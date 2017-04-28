В ЕСПЧ подтвердили получение жалобы от фигуранта "болотного дела"

СТРАСБУРГ, 28 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Страсбургский суд подтвердил, что получил жалобу от фигуранта так называемого "болотного дела" Ивана Непомнящих.

Ранее в пятницу адвокат Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что ЕСПЧ обязал провести в течение 48 часов независимое медобследование Непомнящих, который заявил об избиении в ярославской колонии.

"Да, мы можем подтвердить, что 26 апреля 2017 года мы получили заявление от господина Вахапова, господина Непомнящих, господина Макарова в отношении России", — сказали РИА Новости в суде.

В ЕСПЧ отметили, что, "в соответствии с 39-м правилом регламента суда, заявители должны немедленно, в течение 48 часов, осмотрены независимыми врачами", соответствующая медицинская справка, описывающая текущее состояние здоровья заявителей, должная быть предъявлена суду. ЕСПЧ также просит "обеспечить эффективный и беспрепятственный доступ к выбранному заявителями адвокату".

Правило 39 регламента суда также называют предварительными судебными мерами. В нем говорится, что "по просьбе стороны в деле или любого другого заинтересованного лица, или по своей инициативе Палата или, в соответствующих случаях, ее председатель может указать сторонам на предварительные меры, которые, по мнению Палаты, следует принять в интересах сторон или надлежащего осуществления проводимого расследования". "Уведомление о таких мерах направляется Комитету министров", — говорится в правиле "Палата может запросить у сторон информацию по любому вопросу, связанному с выполнением любой указанной предварительной меры", — отмечается в нем.