Ле Пен призвала избирателей Меланшона не поддерживать Макрона

ПАРИЖ, 28 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в видеообращении, размещенном в ее аккаунте в сети Twitter, призвала избирателей, голосовавших за лидера движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона противостоять приходу к власти экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона.

"Мои дорогие соотечественники, 23 апреля 7 миллионов из вас проголосовали за Жан-Люка Меланшона. Сегодня я обращаюсь к вам… Сегодня надо противостоять Эммануэлю Макрону. Его кампания — это антипод того, за что вы голосовали в первом туре", — говорит Ле Пен на видео.

Она отметила, что кампания ее политического соперника "не связана с изменениями, это будет продолжение пятилетки Франсуа Олланда".

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур.

Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.