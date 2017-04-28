В Донбассе мужчина погиб при попытке распилить снаряд

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Один человек погиб и один пострадал при попытке распилить снаряд вблизи Марьинки на подконтрольной Киеву территории Донецкой области Украины, сообщила в пятницу пресс-служба полиции Донецкой области.

"В Марьинском районе двое мужчин пытались распилить снаряд — один погиб, другой в больнице", — говорится в сообщении.

По данным полиции, накануне супруги из Днепра приехали к родственникам в Марьинский район. Сначала молодые люди вместе распивали спиртное, после чего женщины ушли отдыхать, а мужчины остались во дворе и продолжили беседу. Около полуночи хозяйка дома услышала взрыв, выбежала во двор и увидела, что ее муж ранен, а его товарищ — мертв. Скорая помощь забрала ее мужа в больницу Курахово. Ему оказали помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.