Власти Шпицбергена выясняют, почему российские туристы провалилась под лед

МУРМАНСК, 28 апр — РИА Новости. Губернатор архипелага Шпицберген Керстин Аскхольт намерена выяснить причины произошедшего в четверг вечером инцидента с девятью российскими туристами, которые вместе со скутерами провалились под лед при попытке пересечь Темпельфьорд, а также то, каким образом туроператор организовал эту поездку, сообщает издание Svalbardposten.
В четверг вечером группа российских туристов пересекала Темпельфьорд на Шпицбергене по дороге из заброшенного поселка Пирамида, девять человек вместе со скутерами провалились под лед. В результате поисковой операции все туристы были спасены, двоих пришлось ночью вертолетом доставить из Лонгьира в Тромсё. Состояние одного из них утром оценивалось как критическое.
Эта группа вернулась в Пирамиду, а остальные девять человек провалились под лед, причем оказались в воде в трех разных местах. Известно, что несколько человек спасатели подобрали на льду.
Губернатор архипелага намерена выяснить все обстоятельства произошедшего. "У нас пока нет полной картины случившегося, мы намерены в течение дня все прояснить", — сказала Аскхольт.
Она отметила, что предстоит выяснить, было ли проведено необходимое обследование местности туроператором прежде, чем через фьорд отправилась группа туристов, и какой маршрут по льду был запланирован.