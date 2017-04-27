На Шпицбергене провалился под лед скутер с россиянами

МУРМАНСК, 27 апр – РИА Новости. Группа из девяти российских туристов провалилась под лед, пытаясь пересечь Темпельфьорден на Шпицбергене на скутерах, по последним данным, все живы, сообщает издание Svalbardposten.

Сообщение об инциденте спасательные службы Шпицбергена получили около 18.00 по местному времени (19.00 мск). Сообщалось о группе из восьми человек (позже их количество увеличилось до девяти), которые провалились под лед на снегоходе. "Группа туристов провалилась под лед в полынье между Мурдоком и Шоулцем. "Красный крест" был предупрежден и выдвинулся к месту происшествия", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что губернатор архипелага направил в этот район два вертолета. В 18.25 (19.25) один из вертолетов подобрал четырех человек из моря, они были доставлены в больницу Лоньира – столицу архипелага.

Позже на борт вертолета были подняты еще два человека, поиски остальных продолжались. Появились сообщения о том, что группа на другом скутере обнаружила еще троих, однако губернатор острова принял решение продолжать поиски до тех пор, пока не будет очевидно, что трое обнаруженных именно с провалившегося под лед снегохода.