Рейтинг Ле Пен упал на один пункт перед вторым туром выборов, показал опрос

ПАРИЖ, 28 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен за сутки потеряла 1% в прогнозах на результат второго тура выборов главы государства, свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, обнародованные в пятницу.

Согласно этим данным, сейчас Ле Пен готовы поддержать 40% избирателей, тогда как за ее соперника, экс-министра экономики Франции Эммануэля Макрона будут голосовать 60%.

Вместе с тем показатели Ле Пен продолжают существенно превышать прогнозы двухнедельной давности, предшествовавшие первому туру выборов.

Опрос проводился в период с 25 по 27 апреля. Участие в нем приняли 1790 совершеннолетних французов, внесенных в списки избирателей. Погрешность измерений может составлять от 1,1% до 2,5%.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.