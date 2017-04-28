Матвиенко: силовое решение проблемы КНДР обернется "вселенской катастрофой"

Глава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото

Глава КНДР Ким Чен Ын во время торжественной церемонии открытия нового жилого комплекса на улице Рёмён в Пхеньяне. Архивное фото

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вооруженный путь решения ситуации вокруг КНДР чреват "вселенской катастрофой" с применением ядерного оружия, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не дай бог, если кому-то придет в голову использовать вооруженный путь решения конфликта, тем более с угрозами применения ядерного оружия. Это будет вселенская катастрофа не только для Южной Кореи, Японии, но и для других государств. Это создаст опаснейший прецедент, запустит ход событий, чреватый тяжелейшими последствиями", — заявила она в интервью РИА Новости.

Она призвала все заинтересованные стороны "немедленно прекратить обмен угрозами" и вернуться к политико-дипломатическому способу решения вопроса.

"Воинственные заявления не создают условий, способствующих поиску политических решений ситуации вокруг КНДР. Как бы ни было трудно, но только политико-дипломатический путь, только переговоры способны разрядить обстановку, вынудить КНДР выполнять резолюции Совета Безопасности ООН, чтобы это государство вело себя как цивилизованный член мирового сообщества", — заявила Матвиенко.

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