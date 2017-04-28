В МИД Китая заявили, что продолжат сотрудничать с Россией по вопросу КНДР

ПЕКИН, 28 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай и Россия имеют схожие позиции по КНДР, Пекин намерен продолжить сотрудничество с Москвой по этому вопросу, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"И министр иностранных дел КНР (Ван И), и заместитель главы МИД РФ (Геннадий Гатилов) примут участие в министерской встрече в СБ ООН по КНДР. У России и Китая схожие позиции по вопросу КНДР. Россия принимает усилия в этом направлении, Китай хотел бы продолжить сотрудничество с Россией и другими соответствующими сторонами, чтобы найти правильное решение вопроса, связанного с КНДР", — сказал Гэн Шуан.

Ранее в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел КНР Ван И и заместителя министра иностранных дел России Гатилова.

Как заявил на встрече Ван И, Китай и Россия продолжают поддерживать тесные контакты и координацию по международным и региональным делам. Он отметил, что в нынешней ситуации возможна эскалация напряженности на Корейском полуострове, вплоть до выхода из-под контроля.

Министр иностранных дел Китая также сказал, что предложенный КНР план, предлагающий приостановку ядерной программы КНДР в обмен на приостановку военных учений США и Южной Кореи, совпадает с предложениями России по разрешению ситуации на полуострове.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.