Сто дней на посту президента: мировые лидеры ищут подход к Трампу

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Дональд Трамп отметит 29 апреля 100 дней с момента прихода к власти в США. Мировым лидерам пришлось приспосабливаться к нетрадиционному стилю Трампа и искать подходы к руководителю, которого многие считают эксцентричным. Каждый избрал собственный подход: канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Канады Джастин Трюдо пытались не раздражать Трампа и искать точки соприкосновения, а председатель КНР Си Цзиньпин утроил Трампу "игру в молчанку", пока тот не пошел на попятный в ряде важных вопросов. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отчаянно пытался сохранить лицо в общении с Трампом, австралийский премьер Малькольм Тернбулл чуть не поссорился с президентом США в ходе первого же телефонного звонка, а японский премьер Синдзо Абэ очаровал Трампа похвалой на грани лести.

Си Цзиньпинь: игра в молчанку

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно обрушивался с резкой критикой на Китай. В частности, он обещал объявить КНР валютным манипулятором и ввести запретительные пошлины. Он также говорил, что сложившаяся система мировой торговли благоприятствует Китаю, и обещал положить этому конец. Кроме того, Трамп давал понять, что готов отказаться от идеи "одного Китая" и развивать официальные отношения с Тайванем. Вскоре после избрания он провел телефонный разговор с главой Тайваня Цай Инвэнь, что вызвало недовольство и критику со стороны китайских официальных лиц.

В этих условиях председатель КНР Си Цзиньпин выбрал выжидательную тактику, которую многие в Америке расценили как "игру в молчанку". Китайский лидер не звонил с поздравлениями Трампу после выборов, пока тот не согласился подтвердить в разговоре политику единого Китая. В конечном счете разговор двух лидеров состоялся 9 февраля, и Трамп дал нужные Пекину заверения. Седьмого апреля Си Цзиньпин посетил имение Трампа во Флориде и договорился о совместном оказании давления на КНДР. Разногласия между Вашингтоном и Пекином по этому вопросу сохраняются, но США уже заявляют, что видят обнадеживающую перемену в позиции Пекина. Трамп со своей стороны объявил, что больше не считает КНР валютным манипулятором. Он также не стал устраивать торговой войны с Китаем, которой опасались многие. Единственным негативным моментом за визит Си Цзиньпина было то, что тот оказался в резиденции Трампа в момент, когда американский лидер распорядился нанести удар по Сирии. Китайский лидер предпочел не вмешиваться в этот вопрос и никак не стал его комментировать. Позже Китай воздержался в СБ ООН при голосовании по сирийской резолюции, на которую наложила вето Россия.

© AP Photo / Alex Brandon Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа © AP Photo / Alex Brandon Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа

Президент Мексики: попытка сохранить лицо

В наиболее сложном положении после избрания Трампа оказался президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой и заставить мексиканцев заплатить за нее. Он также многократно обвинял Мексику в нечестном преимуществе в торговле и обещал отменить Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА), от потери которой Мексика потеряла бы во много раз больше, чем США. Трамп также грозил депортировать миллионы нелегальных мигрантов обратно в Мексику.

Огромные потери от потенциальной деградации отношений с США заставили мексиканского президента идти навстречу Трампу, которого он даже принял в Мехико в ходе предвыборной кампании. Пенья Ньето проводил вежливые разговоры с Трампом, стараясь сосредоточиться на взаимовыгодном сотрудничестве. Но в январе, после того как Трамп вновь публично обрушился на Мексику и повторил оскорбительное для мексиканцев требование заплатить за стену на границе, Пенья Ньето решил попытаться сохранить лицо и отменил визит в Белый дом. США пришлось довольствоваться взаимными визитами глав внешнеполитических ведомств, на которых переговоры велись уже за закрытыми дверями. Никакого улучшения двусторонних отношений не предвидится, но Трамп согласился 26 апреля пока что не отказываться от НАФТА и провести по соглашению новые переговоры, что вызвало вздох облегчения в Мехико.

Перебранка с австралийским премьером

Досталось от Трампа и премьер-министру Австралии Малькольму Тернбуллу. В ходе поздравительного звонка Трампу в конце января Тернбулл напомнил ему об обещании предыдущего американского президента Барака Обамы принять тысячи беженцев, временно размещенных в Австралии. Согласно утечкам из Белого дома, Трамп ответил резким отказом. По слухам, в ходе спора Трамп потерял самообладание и бросил трубку. Этот разговор не единственная причина недовольства Америкой в Канберре: сразу после прихода к власти Трамп разорвал соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве, в котором была заинтересована Австралия.

На то, чтобы улучшить отношения стран, потребовалось более трех месяцев: 4 мая запланирована встреча Трампа с Тернбуллом в Нью-Йорке.

Меркель и Трюдо: осторожный прагматизм

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (обоих прочат в лидеры неолиберальной идеологии после избрания Трампа президентом США) выбрали в отношении Трампа прагматичную тактику, стараясь не раздражать импульсивного политика. Оба они в разное время нанесли визит в Вашингтон и старались сосредоточиться на том, что объединяет обе страны.

Трюдо в ходе краткой речи в Белом доме говорил о том, что США остаются основным экономическим партнером Канады. Трюдо сосредоточился на вопросе, по которому разногласий быть не может: равноправии женщин. Трюдо явно старался понравиться Трампу и произнес на изысканном французском языке: "Было очень приятно, что мне представилась возможность послушать вас сегодня, услышать ваши взгляды на различные вопросы и отметить важную роль женщин в том успехе, которого мы желаем достичь в нашем мире".

© AP Photo / Koji Ueda Премьер-министр Канады Джастин Трюдо © AP Photo / Koji Ueda Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

© REUTERS / Joshua Roberts Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 17 марта 2017 года © REUTERS / Joshua Roberts Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 17 марта 2017 года

Похвалы от Абэ

Ангела Меркель, посетившая Белый дом в марте, обсуждала с Трампом беженцев, НАТО и экономику. В ходе пресс-конференции она дипломатично заявила, что "лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", и пообещала укреплять сотрудничество с Америкой. Трамп был в хорошем настроении и отпустил неоднозначно воспринятую шутку, что у него с Меркель много общего — обоих, по мнению Трампа, прослушивала администрация Обамы. Меркель, которой напомнили о неприятном скандале с американской прослушкой, состроила непроизвольную гримасу, но быстро овладела собой и продолжила пресс-конференцию. Уже после встречи Трамп неожиданно заявил, что Германия "задолжала огромные суммы США и НАТО" за свою оборону, чем вызвал недовольство в Берлине.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сумел в первый раз встретиться с Трампом еще до вступления последнего в должность, вскоре после выборов, а также стал одним из первых гостей, кого Трамп принимал в Мар-а-Лаго на переговорах. Абэ пространно хвалил Трампа на совместной пресс-конференции, особенно сосредоточившись на деловых качествах американского президента.

"При лидерстве президента Трампа, уверен, будут иметь место масштабные инфраструктурные инвестиции (Японии в США — ред.), включая скоростные поезда", — заявил Абэ. По его словам, это позволило бы добираться за час от небоскреба Трампа в Нью-Йорке до Вашингтона.

Абэ рассыпался в благодарностях Трампу за приглашение провести вместе выходной. "В расслабленной атмосфере я надеюсь найти время, чтобы обсудить с Дональдом будущее мира, будущее региона, будущее Японии и Соединенных Штатов", — сказал японский премьер.

"Мы будем вместе играть в гольф. Мои результаты в гольфе совсем не доходят до уровня Дональда, но моя политика никуда не отклоняется, всегда взгляд нацелен на кубок", — добавил Абэ. Трамп в этот момент задумчиво кивал головой в такт речи японского премьера, хотя тот говорил на японском языке, которого Трамп не знает, и при том американский лидер не воспользовался наушником для перевода.

Впрочем, как и Меркель, Абэ пришлось состроить гримасу на встрече с Трампом: тот около 30 секунд тряс и тянул вниз его руку в рукопожатии, а когда отпустил, лицо японского премьера на секунду исказилось.

Тактика Абэ, очевидно, возымела действие. Трамп сказал впоследствии, что дружеские чувства заставили его обниматься с Абэ. "Я пожал ему руку, но потом схватил его и обнял, поскольку такие уж были мои чувства. У нас очень, очень хорошие отношения, очень хорошая "химия", — сказал Трамп.