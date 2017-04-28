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Сто дней на посту президента: мировые лидеры ищут подход к Трампу

09:5028.04.2017
(обновлено: 09:54 28.04.2017)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Дональд Трамп отметит 29 апреля 100 дней с момента прихода к власти в США. Мировым лидерам пришлось приспосабливаться к нетрадиционному стилю Трампа и искать подходы к руководителю, которого многие считают эксцентричным. Каждый избрал собственный подход: канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Канады Джастин Трюдо пытались не раздражать Трампа и искать точки соприкосновения, а председатель КНР Си Цзиньпин утроил Трампу "игру в молчанку", пока тот не пошел на попятный в ряде важных вопросов. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отчаянно пытался сохранить лицо в общении с Трампом, австралийский премьер Малькольм Тернбулл чуть не поссорился с президентом США в ходе первого же телефонного звонка, а японский премьер Синдзо Абэ очаровал Трампа похвалой на грани лести.

Си Цзиньпинь: игра в молчанку

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Кейтлин Оукс
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Пушков: вовлекая Китай в большую игру, Трамп показывает, что не безрассуден
В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно обрушивался с резкой критикой на Китай. В частности, он обещал объявить КНР валютным манипулятором и ввести запретительные пошлины. Он также говорил, что сложившаяся система мировой торговли благоприятствует Китаю, и обещал положить этому конец. Кроме того, Трамп давал понять, что готов отказаться от идеи "одного Китая" и развивать официальные отношения с Тайванем. Вскоре после избрания он провел телефонный разговор с главой Тайваня Цай Инвэнь, что вызвало недовольство и критику со стороны китайских официальных лиц.

В этих условиях председатель КНР Си Цзиньпин выбрал выжидательную тактику, которую многие в Америке расценили как "игру в молчанку". Китайский лидер не звонил с поздравлениями Трампу после выборов, пока тот не согласился подтвердить в разговоре политику единого Китая. В конечном счете разговор двух лидеров состоялся 9 февраля, и Трамп дал нужные Пекину заверения. Седьмого апреля Си Цзиньпин посетил имение Трампа во Флориде и договорился о совместном оказании давления на КНДР. Разногласия между Вашингтоном и Пекином по этому вопросу сохраняются, но США уже заявляют, что видят обнадеживающую перемену в позиции Пекина. Трамп со своей стороны объявил, что больше не считает КНР валютным манипулятором. Он также не стал устраивать торговой войны с Китаем, которой опасались многие. Единственным негативным моментом за визит Си Цзиньпина было то, что тот оказался в резиденции Трампа в момент, когда американский лидер распорядился нанести удар по Сирии. Китайский лидер предпочел не вмешиваться в этот вопрос и никак не стал его комментировать. Позже Китай воздержался в СБ ООН при голосовании по сирийской резолюции, на которую наложила вето Россия.

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа

Президент Мексики: попытка сохранить лицо

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Архивное фото
© Администрация президента Мексики
Президент Мексики заявил о желании построить хорошие отношения с США
В наиболее сложном положении после избрания Трампа оказался президент Мексики Энрике Пенья Ньето. Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой и заставить мексиканцев заплатить за нее. Он также многократно обвинял Мексику в нечестном преимуществе в торговле и обещал отменить Североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА), от потери которой Мексика потеряла бы во много раз больше, чем США. Трамп также грозил депортировать миллионы нелегальных мигрантов обратно в Мексику.

Огромные потери от потенциальной деградации отношений с США заставили мексиканского президента идти навстречу Трампу, которого он даже принял в Мехико в ходе предвыборной кампании. Пенья Ньето проводил вежливые разговоры с Трампом, стараясь сосредоточиться на взаимовыгодном сотрудничестве. Но в январе, после того как Трамп вновь публично обрушился на Мексику и повторил оскорбительное для мексиканцев требование заплатить за стену на границе, Пенья Ньето решил попытаться сохранить лицо и отменил визит в Белый дом. США пришлось довольствоваться взаимными визитами глав внешнеполитических ведомств, на которых переговоры велись уже за закрытыми дверями. Никакого улучшения двусторонних отношений не предвидится, но Трамп согласился 26 апреля пока что не отказываться от НАФТА и провести по соглашению новые переговоры, что вызвало вздох облегчения в Мехико.

Граница между Мексикой и США. Стена Трампа и судьба нелегалов
© AP Photo / Christian TorresПрезидент США Дональд Трамп выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью.Пограничное ограждение Мексика-США
© AP Photo / Christian Torres
Президент США Дональд Трамп выполнил одно из главных своих предвыборных обещаний о строительстве стены на границе с Мексикой для борьбы с нелегальной миграцией и преступностью.
© AFP 2017 / Herika MartinezЭта, а также другие меры в области иммиграционной политики содержатся в указах главы государства, подписанных в среду.
На фото: американский пограничный патруль на границе между Мексикой и США.Пограничный патруль США на границе между Мексикой и США
© AFP 2017 / Herika Martinez
Эта, а также другие меры в области иммиграционной политики содержатся в указах главы государства, подписанных в среду.
На фото: американский пограничный патруль на границе между Мексикой и США.
© AFP 2017 / Guillermo AriasГлава государства заявил, что строительство стены начнется "немедленно" и это будет на благо обеих стран.Пограничное ограждение Мексика-США
© AFP 2017 / Guillermo Arias
Глава государства заявил, что строительство стены начнется "немедленно" и это будет на благо обеих стран.
© AFP 2017 / Guillermo AriasКроме того, из США, как и обещал Трамп, будут выдворены все иностранцы, совершившие преступления или обвиненные в преступлениях. Для нелегалов и тех, кто их укрывает, будет разработана система наказаний.Пограничное ограждение Мексика-США
© AFP 2017 / Guillermo Arias
Кроме того, из США, как и обещал Трамп, будут выдворены все иностранцы, совершившие преступления или обвиненные в преступлениях. Для нелегалов и тех, кто их укрывает, будет разработана система наказаний.
© REUTERS / Tomas BravoВскоре после оглашения этих мер в прессе появились сообщения о том, что администрация США готовит новые указы, которые запретят или приостановят прием мигрантов из ряда "неблагополучных" стран.Пограничный патруль США на границе между Мексикой и США
© REUTERS / Tomas Bravo
Вскоре после оглашения этих мер в прессе появились сообщения о том, что администрация США готовит новые указы, которые запретят или приостановят прием мигрантов из ряда "неблагополучных" стран.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezТаким образом, 25 января стал "черным" днем для примерно 12 миллионов людей, проживающих в США без разрешения.Возле пограничного ограждения Мексика-США
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Таким образом, 25 января стал "черным" днем для примерно 12 миллионов людей, проживающих в США без разрешения.
© REUTERS / Jorge Duenes"Я верю, что шаги, которые мы начнем предпринимать прямо сейчас, улучшат безопасность обеих наших стран. Это будет очень хорошо для Мексики. Страна без границ – это не страна. С сегодняшнего дня США возвращают контроль над своими границами", – сказал он.Забор, отделяющий Мексику и США
© REUTERS / Jorge Duenes
"Я верю, что шаги, которые мы начнем предпринимать прямо сейчас, улучшат безопасность обеих наших стран. Это будет очень хорошо для Мексики. Страна без границ – это не страна. С сегодняшнего дня США возвращают контроль над своими границами", – сказал он.
© REUTERS / Mike BlakeПо его словам, от потока нелегальных мигрантов страдают обе страны, и сейчас кризис с нелегальной миграцией находится в самом разгаре.Строительство на территории порта Мексика-США
© REUTERS / Mike Blake
По его словам, от потока нелегальных мигрантов страдают обе страны, и сейчас кризис с нелегальной миграцией находится в самом разгаре.
© AP Photo / Christian TorresМексиканский солдат на контрольно-пропускном пункте возле пограничного забора между Мексикой и США.Мексиканский солдат на контрольно-пропускном пункте возле пограничного забора между Мексикой и США
© AP Photo / Christian Torres
Мексиканский солдат на контрольно-пропускном пункте возле пограничного забора между Мексикой и США.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezТрамп отметил, что подписанные им указы в этой области "спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов".Недавно построенный участок забора, разделяющий США и Мексику, Sunland Park
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Трамп отметил, что подписанные им указы в этой области "спасут тысячи жизней, сохранят миллионы рабочих мест и миллиарды долларов".
© AP Photo / Christian TorresТрамп добавил, что намерен вскоре обсудить эти вопросы на встрече с мексиканским лидером.Возле пограничного ограждения Мексика-США
© AP Photo / Christian Torres
Трамп добавил, что намерен вскоре обсудить эти вопросы на встрече с мексиканским лидером.
© REUTERS / Jose Luis GonzalezЛиния электропередачи возле недавно построенного участка забора, разделяющего США и Мексику.Линия электропередачи возле недавно построенного участка забора, разделяющий США и Мексику
© REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Линия электропередачи возле недавно построенного участка забора, разделяющего США и Мексику.
© AP Photo / Julie WatsonПограничное ограждение между Мексикой и США.Пограничное ограждение Мексика-США
© AP Photo / Julie Watson
Пограничное ограждение между Мексикой и США.
© AFP 2017 / Herika Martinez В своем выступлении Трамп не упоминал, что "Мексика заплатит за стену", однако в одном из последних интервью глава государства подтвердил, что сначала США сами построят стену, а потом будут требовать у соседей компенсацию.Забор, отделяющий Мексику и США
© AFP 2017 / Herika Martinez
В своем выступлении Трамп не упоминал, что "Мексика заплатит за стену", однако в одном из последних интервью глава государства подтвердил, что сначала США сами построят стену, а потом будут требовать у соседей компенсацию.
© AP Photo / Julie WatsonВ указе Трампа источники финансирования не упоминаются. Ведомствам дается лишь указание подготовить в течение 180 дней все расчеты, в том числе финансовые, и провести комплекс исследований, необходимых для реализации проекта.Возле пограничного ограждения Мексика-США
© AP Photo / Julie Watson
В указе Трампа источники финансирования не упоминаются. Ведомствам дается лишь указание подготовить в течение 180 дней все расчеты, в том числе финансовые, и провести комплекс исследований, необходимых для реализации проекта.
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Перебранка с австралийским премьером

Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Matt Rourke
Премьер Австралии сравнил Трампа с "моряком, который жалуется на море"
Досталось от Трампа и премьер-министру Австралии Малькольму Тернбуллу. В ходе поздравительного звонка Трампу в конце января Тернбулл напомнил ему об обещании предыдущего американского президента Барака Обамы принять тысячи беженцев, временно размещенных в Австралии. Согласно утечкам из Белого дома, Трамп ответил резким отказом. По слухам, в ходе спора Трамп потерял самообладание и бросил трубку. Этот разговор не единственная причина недовольства Америкой в Канберре: сразу после прихода к власти Трамп разорвал соглашение о Транстихоокеанском торговом партнерстве, в котором была заинтересована Австралия.

На то, чтобы улучшить отношения стран, потребовалось более трех месяцев: 4 мая запланирована встреча Трампа с Тернбуллом в Нью-Йорке.

Меркель и Трюдо: осторожный прагматизм

Президент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Штат Флорида, 11 февраля 2017
© AP Photo / Susan Walsh
Американист: Трамп начал отступать от своих "кавалерийских атак"
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо (обоих прочат в лидеры неолиберальной идеологии после избрания Трампа президентом США) выбрали в отношении Трампа прагматичную тактику, стараясь не раздражать импульсивного политика. Оба они в разное время нанесли визит в Вашингтон и старались сосредоточиться на том, что объединяет обе страны.

Трюдо в ходе краткой речи в Белом доме говорил о том, что США остаются основным экономическим партнером Канады. Трюдо сосредоточился на вопросе, по которому разногласий быть не может: равноправии женщин. Трюдо явно старался понравиться Трампу и произнес на изысканном французском языке: "Было очень приятно, что мне представилась возможность послушать вас сегодня, услышать ваши взгляды на различные вопросы и отметить важную роль женщин в том успехе, которого мы желаем достичь в нашем мире".

© AP Photo / Koji UedaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Koji Ueda
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Дональд Трамп и Ангела Меркель на встрече в Белом доме
Трамп вновь объяснил, почему не пожал руку Меркель
Ангела Меркель, посетившая Белый дом в марте, обсуждала с Трампом беженцев, НАТО и экономику. В ходе пресс-конференции она дипломатично заявила, что "лучше говорить друг с другом, чем друг о друге", и пообещала укреплять сотрудничество с Америкой. Трамп был в хорошем настроении и отпустил неоднозначно воспринятую шутку, что у него с Меркель много общего — обоих, по мнению Трампа, прослушивала администрация Обамы. Меркель, которой напомнили о неприятном скандале с американской прослушкой, состроила непроизвольную гримасу, но быстро овладела собой и продолжила пресс-конференцию. Уже после встречи Трамп неожиданно заявил, что Германия "задолжала огромные суммы США и НАТО" за свою оборону, чем вызвал недовольство в Берлине.

© REUTERS / Joshua Roberts Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 17 марта 2017 года
© REUTERS / Joshua Roberts
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне. 17 марта 2017 года

Похвалы от Абэ

Президент Дональд Трамп с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 10 февраля 2017
© AP Photo / Evan Vucci
Главное – устоять. Назван секрет успешного начала встреч с Трампом
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сумел в первый раз встретиться с Трампом еще до вступления последнего в должность, вскоре после выборов, а также стал одним из первых гостей, кого Трамп принимал в Мар-а-Лаго на переговорах. Абэ пространно хвалил Трампа на совместной пресс-конференции, особенно сосредоточившись на деловых качествах американского президента.

"При лидерстве президента Трампа, уверен, будут иметь место масштабные инфраструктурные инвестиции (Японии в США — ред.), включая скоростные поезда", — заявил Абэ. По его словам, это позволило бы добираться за час от небоскреба Трампа в Нью-Йорке до Вашингтона.

Абэ рассыпался в благодарностях Трампу за приглашение провести вместе выходной. "В расслабленной атмосфере я надеюсь найти время, чтобы обсудить с Дональдом будущее мира, будущее региона, будущее Японии и Соединенных Штатов", — сказал японский премьер.

"Мы будем вместе играть в гольф. Мои результаты в гольфе совсем не доходят до уровня Дональда, но моя политика никуда не отклоняется, всегда взгляд нацелен на кубок", — добавил Абэ. Трамп в этот момент задумчиво кивал головой в такт речи японского премьера, хотя тот говорил на японском языке, которого Трамп не знает, и при том американский лидер не воспользовался наушником для перевода.

Впрочем, как и Меркель, Абэ пришлось состроить гримасу на встрече с Трампом: тот около 30 секунд тряс и тянул вниз его руку в рукопожатии, а когда отпустил, лицо японского премьера на секунду исказилось.

Тактика Абэ, очевидно, возымела действие. Трамп сказал впоследствии, что дружеские чувства заставили его обниматься с Абэ. "Я пожал ему руку, но потом схватил его и обнял, поскольку такие уж были мои чувства. У нас очень, очень хорошие отношения, очень хорошая "химия", — сказал Трамп.

© AFP 2017 / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во Флориде
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во Флориде
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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madam.kukushinskay
Это все американские приживалки. За время правления обамы привыкли, что погудишь Россию- и денежки в кармане. Вот и кризис им нипочем, и российские контрсанкции их не волнуют. А сейчас уже америка требует денежек за то, что позволяет "кушать" с американского стола. Думаю, что этим пустомелям сейчас не позавидуешь.
09:56
28.04.2017
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