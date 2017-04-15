Минфин США отказался называть Китай валютным манипулятором

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Министерство финансов США официально отказалось присваивать Китаю статус валютного манипулятора вопреки предвыборным обещаниям президента Дональда Трампа. Соответствующий доклад министерство отправило в конгресс в пятницу.
При этом министерство финансов США добавило Китай и Германию, а также четыре другие страны в список наблюдения за возможными манипуляциями валютой в будущем.
"Министерство финансов открыло список наблюдения за крупными торговыми партнерами, за валютными действиями которых необходимо внимательно следить. Министерство финансов считает, что шесть крупных торговых партнеров заслуживают повышенного внимания и того, чтобы быть внесенными в список: Китай, Германия, Япония, (Южная) Корея, Швейцария и Тайвань", — говорится в докладе.
Ранее США разработали новую систему критериев для того, чтобы называть ту или иную страну валютным манипулятором. Такая страна по новому определению должна иметь большой торговый профицит с США (более 20 миллиардов долларов в год), поддерживать активное сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП, а также должна заниматься постоянными интервенциями на рынке иностранной валюты.