Майдан в Венесуэле: почему Боливарианская Республика покидает ОАГ

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. Правительство Венесуэлы запускает процедуру выхода страны из состава Организации американских государств (ОАГ). Об это в четверг, 27 апреля, сообщила в своем микроблоге Twitter министр иностранных дел страны Дельси Родригес. "Венесуэла выходит из ОАГ, потому что у нее есть достоинство, независимость, суверенитет, ради мира и будущего нашей родины", — написала Родригес.

Venezuela se retira de la OEA por dignidad, por su independencia, por su soberanía, por La Paz y el futuro de nuestra Patria — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 26 апреля 2017 г.

Приказ выйти из ОАГ — и тоже в Twitter — отдал президент Венесуэлы Николас Мадуро: "Довольно интервенционистского произвола и нарушения законности! Венесуэла — это колыбель освободителей. Мы заставим нас уважать. Как глава государства, используя мои исключительные полномочия в соответствии с Конституцией, я приказал немедленно выйти из ОАГ".

Como Jefe de Estado en uso de mis Atribuciones Exclusivas de acuerdo con la Constitución he ordenado el inmediato Retiro de la OEA… — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 27 апреля 2017 г.

​Причина столь решительного демарша — ОАГ решила обсудить политический и экономический кризис в Венесуэле и сопутствующие кризису массовые акции протеста без согласия Каракаса. Впрочем, выйти "немедленно" не получится: официальная процедура займет 24 месяца. Ситуация осложняется еще и долгом Венесуэлы перед ОАГ — Каракас занял у организации порядка девяти миллионов долларов.

Говорить, что правительство Венесуэлы осталось один на один с враждебным миром, нельзя. Каракас поддерживают партнеры по Боливарианскому альянсу — Боливия, Эквадор и Куба. "Это государственный переворот, спровоцированный правыми силами. И мне очень жаль, что Организация американских государств продолжает свою традицию свержения правительств", — заявил в интервью телеканалу RT президент Боливии Эво Моралес.

© REUTERS / Christian Veron Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла. 10 апреля 2017 © REUTERS / Christian Veron Акция протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе, Венесуэла. 10 апреля 2017

"Агент ЦРУ" и "сумасшедший, как козел"

В состоянии хронического кризиса Венесуэла находится с 2014 года. Страна пребывает в состоянии "идеального шторма". Падение цен на нефть — главный экспортный товар — обрушило национальную экономику. Страну захлестнули волны коррупции и уличной преступности. Самым обычным делом стал дефицит потребительских товаров. После смерти в марте 2013 года харизматичного Уго Чавеса Венесуэлу возглавил бывший профсоюзный активист и соратник Чавеса Николас Мадуро. Он не обладал ни безусловным авторитетом предшественника среди сторонников, ни его политической волей, хотя также был склонен к эмоциональным и импульсивным поступкам.

Так, в 2016 году Мадуро повздорил с главой ОАГ Луисом Альмагро и назвал его "агентом ЦРУ" и "давним предателем". На защиту Альмагро встал бывший президент Уругвая Хосе Мухика (кстати, радикальный социалист и давний сторонник и Мадуро, и Чавеса), который назвал Мадуро "сумасшедшим, как козел". "Они все сумасшедшие в Венесуэле", — заявил Мухика, но добавил, что "венесуэльцы должны решать свои вопросы между собой". "Я действительно сумасшедший, я сошел с ума от любви к Венесуэле", — нашелся Мадуро.

Не исключено, что Альмагро запомнил те слова венесуэльского лидера и даже затаил обиду. Так или иначе, но сегодня именно он выступает с самыми жесткими выпадами в адрес венесуэльского правительства, обвиняет его в злоупотреблениях, коррупции и недемократичности.

Судьи против депутатов

С декабря 2015 года власть в Венесуэле расколота. Тогда победу на парламентских выборах одержал оппозиционный "Круглый стол демократического единства" — конгломерат партий — противников Мадуро. Проправительственный альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара", ядро которого составляет "чавистская" Единая соцпартия, занял только второе место. При этом за Мадуро осталось президентское кресло и контроль над правительством. Две ветви власти — исполнительная и законодательная — блокировали работу друг друга, что выходу из экономического кризиса не способствовало.

Одновременно и Мадуро и "Круглый стол" выводили на улицы своих сторонников. Манифестации перерастали в уличные боестолкновения.

Наконец, в марте этого года Верховный суд Венесуэлы взял на себя законодательные полномочия парламента. "Функции парламента будут исполняться напрямую конституционной палатой суда", — говорилось в судебном постановлении. Верховный суд лоялен Мадуро, и оппозиция моментально расценила это решение как "переворот". Спустя буквально пару дней судьи отменили свое решение, но повод был найден — оппозиция снова позвала людей на улицы. Полиция и армия остались верны президенту.

Акции протеста продолжались весь апрель. К настоящему времени в ходе уличных столкновений погибло более 26 человек, пострадало больше 300, было задержано свыше тысячи.