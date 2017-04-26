Президент Боливии считает беспорядки в Венесуэле попыткой госпереворота

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Беспорядки в Венесуэле, продолжающиеся в начала апреля, – это попытка государственного переворота, считает президент Боливии Эво Моралес.

"Это государственный переворот, спровоцированный правыми силами. И мне очень жаль, что Организация американских государств (ОАГ) продолжает свою традицию свержения правительств", — сказал он в интервью телеканалу RT.

С 4 апреля в Венесуэле идут массовые акции протеста после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной национальной ассамблеи. Решение впоследствии было отменено, однако сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. По последним данным, в результате протестов погибли 26 человек.

В начале апреля постоянный совет ОАГ на чрезвычайной сессии одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное и неконституционное нарушение демократического порядка в стране. Текст документа требовал от президента Николаса Мадуро полностью восстановить все полномочия оппозиционной национальной ассамблеи.