Медведев поблагодарил Турцию за помощь при эвакуации экипажа "Лимана"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с турецким коллегой Бинали Йылдырымом выразил признательность за эффективное взаимодействие в ходе эвакуации экипажа корабля ВМФ РФ "Лиман", говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

Ранее сообщалось, что исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" затонуло в 40 километрах от пролива Босфор после столкновения с гражданским судном. Экипаж "Лимана" был подобран турецкими кораблями береговой охраны, направляющееся к месту происшествия российское судно "Улус-Стар" доставит моряков на базу Черноморского флота.

"В ходе беседы Дмитрий Медведев выразил признательность турецкой стороне за оперативное и эффективное взаимодействие в ходе эвакуации экипажа корабля ВМФ России "Лиман", — говорится в сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества и обсудили график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.