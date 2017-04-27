Медведев поблагодарил Турцию за помощь при эвакуации экипажа "Лимана"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в телефонном разговоре с турецким коллегой Бинали Йылдырымом выразил признательность за эффективное взаимодействие в ходе эвакуации экипажа корабля ВМФ РФ "Лиман", говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
"В ходе беседы Дмитрий Медведев выразил признательность турецкой стороне за оперативное и эффективное взаимодействие в ходе эвакуации экипажа корабля ВМФ России "Лиман", — говорится в сообщении.
Стороны также обменялись мнениями по вопросам российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества и обсудили график предстоящих двусторонних контактов на различных уровнях.