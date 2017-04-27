Опрос: сторонников Трампа больше всего беспокоит его пристрастие к Twitter

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американцы, проголосовавшие за Дональда Трампа на выборах, назвали пристрастие президента к микроблогу Twitter главной причиной сомнений в правильности своего выбора, показали результаты опроса, проведенного компанией Public Opinion Strategies.

Записи американского лидера в социальной сети вызвали беспокойство у 19% респондентов. Участники исследования сетовали на то, что обилие сообщений в социальной сети выглядит "не по-президентски".

При этом чуть больше половины опрошенных (55%) все же выразили согласие с заявлениями Трампа в Twitter.

Онлайн-опрос был проведен 17-19 апреля среди тысячи избирателей, проголосовавших за Трампа на президентских выборах. Погрешность результатов составляет 3,1 процентного пункта.