Столтенберг: Турция вправе преследовать подозреваемых в попытке переворота

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Преследование подозреваемых в попытке переворота является правом властей Турции, но оно должно осуществляться строго в рамках закона, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Турция имеет право защищать себя и также преследовать в рамках закона тех, кто стоял за неудавшейся попыткой переворота", — сказал он по прибытии на неформальную встречу глав минобороны 28 стран-членов Евросоюза в Валлетте.

Генсек НАТО подчеркнул при этом, что проводимое турецкими властями расследование должно вестись строго в рамках закона.

Власти Турции отстранили от службы еще более 9,1 тысячи сотрудников полиции в рамках расследования связей с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара винит в причастности к попытке госпереворота, сообщил накануне телеканал CNN Turk.

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Ранее в среду стало известно, что турецкая полиция в ходе масштабной операции в 72 провинциях страны задержала более 1 тысячи предполагаемых сторонников Гюлена. В операции были задействованы 8,5 тысячи полицейских.

Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, но турецкие власти потребовали от США, где живет оппозиционный проповедник, его экстрадиции.

В Турции после мятежа ранее были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.

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