Столтенберг: Турция вправе преследовать подозреваемых в попытке переворота

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Преследование подозреваемых в попытке переворота является правом властей Турции, но оно должно осуществляться строго в рамках закона, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек НАТО подчеркнул при этом, что проводимое турецкими властями расследование должно вестись строго в рамках закона.
Власти Турции отстранили от службы еще более 9,1 тысячи сотрудников полиции в рамках расследования связей с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара винит в причастности к попытке госпереворота, сообщил накануне телеканал CNN Turk.
Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, но турецкие власти потребовали от США, где живет оппозиционный проповедник, его экстрадиции.
В Турции после мятежа ранее были арестованы около 32 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 100 тысяч госслужащих.
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