Михаил Барышников получил гражданство Латвии
РИГА, 27 апр — РИА Новости. Сейм Латвии постановил предоставить за особые заслуги выдающемуся танцору Михаилу Барышникову гражданство республики, передает в четверг агентство Sputnik Латвия со ссылкой на пресс-службу парламента.
"Сейм постановил предоставить Михаилу Барышникову гражданство Латвии за особые заслуги. Проект постановления о предоставлении Барышникову латвийского гражданства в сейм подали представители всех парламентских фракций, решение было принято единогласно", — говорится в сообщении.
Артист имеет гражданство США, а в этой стране и в Латвии разрешено двойное гражданство. В Латвии Барышников родился.
В рамках выставки в Москве впервые представлены более шестидесяти фотографий выдающегося артиста балета и хореографа, признанного одним из величайших танцовщиков ХХ века.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкФотографии охватывают период с 1995 по 2015 год. За это время состоялось пять творческих встреч фотографа с танцовщиком, в результате которых родились пять серий фотографий, которые увидят москвичи и гости столицы.
Фотографии охватывают период с 1995 по 2015 год. За это время состоялось пять творческих встреч фотографа с танцовщиком, в результате которых родились пять серий фотографий, которые увидят москвичи и гости столицы.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа фотографиях представлен гениальный Барышников в разных амплуа, и не только балетных. Представленные на выставке работы отражают творчество Барышникова в разные годы после его отъезда из России.
На фотографиях представлен гениальный Барышников в разных амплуа, и не только балетных. Представленные на выставке работы отражают творчество Барышникова в разные годы после его отъезда из России.
На открытии выставки "Михаил Барышников. Метафизика тела" в Москве.
На открытии выставки "Михаил Барышников. Метафизика тела" в Москве.
На открытии выставки "Михаил Барышников. Метафизика тела" в Москве.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВыставку представил известный американский фотограф Роберт Уитмен, известный своими съемками для ведущих мировых изданий и рекламных агентств: Esquire, Cosmopolitan, Men"s Health, Travel and Leisure, а также жанровыми зарисовками Нью-Йорка, персональными съемками Барышникова.
Выставку представил известный американский фотограф Роберт Уитмен, известный своими съемками для ведущих мировых изданий и рекламных агентств: Esquire, Cosmopolitan, Men"s Health, Travel and Leisure, а также жанровыми зарисовками Нью-Йорка, персональными съемками Барышникова.
Выставка будет открыта с 12 октября по 22 января.
Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет — в Ленинградском хореографическом училище имени Вагановой. В 1974 году во время гастролей Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.
В 2015 году Барышников играл в спектакле известного латышского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".
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