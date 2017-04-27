United Airlines объявила о 10 нововведениях на фоне скандалов с пассажирами

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Авиакомпания United Airlines объявила об изменении своей политики и запуске 10 нововведений после многочисленных скандалов с пассажирами.

Инцидент на рейсе авиакомпании United Airlines произошел 9 апреля в аэропорту Чикаго, когда трёх пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда один из пассажиров Дэвид Дао отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Также авиакомпания сняла с рейса молодую пару , которая перед вылетом пересела на другие свободные места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности. Кроме того, пассажира одного из рейсов United Airlines ужалил скорпион

Согласно заявлению авиаперевозчика, United Airlines обязуется привлекать службу безопасности и снимать пассажиров с рейса только в случае реальной угрозы безопасности своих клиентов. Авиакомпания также увеличила компенсацию пассажирам, добровольно отказавшимся лететь тем или иным рейсом из-за овербукинга, до 10 тысяч долларов. Также компания пообещала уменьшить количество случаев овербукинга и обязала членов экипажа регистрироваться на рейс не позднее, чем за час до вылета, а также проходить ежегодные дополнительные тренинги.

Ранее американская авиакомпания Delta объявила, что будет выплачивать до 10 тысяч долларов компенсации пассажирам за отказ от полета в случае овербукинга на своих рейсах после инцидента с пассажиром United Airlines.