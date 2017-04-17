МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Авиакомпания United Airlines вновь оказалась в центре скандала после того, как сняла с рейса молодую пару, даже несмотря на решение изменить свою политику, сообщает телеканал KHOU 11.

По данным телеканала, Майкл Хол и его невеста Амбер Максвел собирались лететь на Коста-Рику, где они собирались отпраздновать свою свадьбу. Молодые люди перед вылетом пересели на другие свободны места в салоне самолета, которые, как оказалось, стоили дороже из-за повышенной комфортности. В результате инцидента молодых людей сняли с рейса.

"Мы не думали, что это имеет большое значение, мы не старались перепрыгнуть в первый класс. Мы просто пересели на несколько рядов вперед в эконом-классе", — цитирует телеканал слова Хола.

Как отмечает телеканал, в авиакомпании при этом отметили, что данные пассажиры "неоднократно пытались пересесть на более дорогие места, за которые они не платили". United Airlines подчеркнула, что пара отправится другим рейсом на следующий день.

Ранее портал TMZ опубликовал список изменений в политике авиакомпании. По данным портала, United Airlines обязует членов экипажа проверять количество проданных билетов и пустых мест на рейсе не позднее, чем за час до вылета. Авиаперевозчик также запрещает членам экипажа снимать пассажира с рейса в салоне самолета в случае овербукинга, это следует делать заранее.

Ранее сообщалось об инциденте, произошедшем на борту самолета, который должен был вылететь из Чикаго в Луисвилл. Трех пассажиров попросили освободить места для сотрудников авиакомпании United Airlines в связи с овербукингом (ситуация, когда на рейс продано больше билетов, чем есть мест в самолете). Когда один из них, доктор Дэвид Дао, отказался это сделать, сотрудники службы безопасности насильно вывели его из самолета, причинив ему травмы. Тысячи людей в социальных сетях выразили сочувствие Дао и гнев по поводу того, как сотрудники авиалиний решили проблему.