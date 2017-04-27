Сто дней Трампа: войны в Twitter, неожиданные заявления и рост популярности

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президентству Дональда Трампа на этой неделе исполняется 100 дней, и одной из самых нетипичных сторон Трампа и до, и после прихода к власти остается пристрастие к сети микроблогов Twitter, где политик выражает свои взгляды, спорит с оппонентами и напрямую обращается к аудитории. Помимо собственной аудитории Трампа в интернете, которая исчисляется десятками миллионов подписчиков, президенту де-факто помогают и СМИ, которые играют роль рупора, распространяя твиты Трампа далеко за пределами социальной сети.

Трамп демонстрирует свои давние навыки в обращении с Twitter: придя к власти, он все так же не боится конфронтации и спорных заявлений и использует свои записи для того, чтобы устанавливать повестку дня в СМИ и соцсетях.

Обвинения в слежке

Трамп произвел фурор в марте, обвинив предыдущего президента Барака Обаму в прослушивании его телефонных переговоров.

"Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры по время священного избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой (или ненормальный) парень", — написал Трамп. Уотергейтский скандал с прослушиванием политических оппонентов положил конец карьере президента Ричарда Никсона, который был вынужден уйти в отставку под угрозой импичмента.

Директор ФБР Джеймс Коми не подтвердил обвинения Трампа, опровергли их и приближенные Обамы. Впоследствии председатель комитета по разведке палаты представителей Девин Нунес признал, что прослушка сотрудников Трампа спецслужбами имела место, но была "непреднамеренной" и притом законной. Слежка не была связана с выборами, уточнил Нунес. Кроме того, советника национальной безопасности при Обаме Сьюзан Райс обвинили в том, что она распространила имена сотрудников Трампа, попавших на пленки спецслужб, среди разведсообщества, в то время как это запрещено законами США. Райс это отрицает.

КНДР

На протяжении ряда лет КНДР делала угрожающие заявления в адрес США, одновременно проводя ядерные испытания и пуски ракет. Трамп перевернул ситуацию с ног на голову: теперь уже Вашингтон угрожает Пхеньяну. "Северная Корея ищет проблем", — написал Трамп в своем Twitter. В другой день он объявил, что "Северная Корея очень плохо себя ведет" и "играет с США годами".

Трамп также на все лады критиковал Китай за то, что тот, по его словам, "делает очень мало, чтобы помочь".

"Если Китай решит помочь, это будет здорово. Если нет, мы решим проблему без них!" — написал Трамп.

Трудно судить, возымели ли слова Трампа эффект, но Северная Корея воздержалась в апреле от проведения ракетных и ядерных испытаний, к которым, по данным американских военных, уже все было готово. США также заявили, что видят "обнадеживающие знаки" из Пекина о сотрудничестве по давлению на Пхеньян.

Китай

Трамп во время предвыборной кампании критиковал Китай и обещал объявить его валютным манипулятором, занижающим курс юаня, чтобы помочь китайским экспортерам. Трамп также грозил отказаться от давней политики "одного Китая", при которой США развивают неофициальные отношения с Тайванем, но не признают его "конкурентом" Китайской народной республики. Однако оба обещания были забыты, и Трамп ясно дал понять, что считает вопросы о валюте и торговле рычагами на переговорах по КНДР. Эту переговорную позицию Трамп озвучил, как обычно, в виде открытой записи в Twitter.

"Зачем мне называть Китай валютным манипулятором, когда они работают с нами по проблеме Северной Кореи? Посмотрим, что произойдет!" — высказался Трамп в Twitter.

"Я объяснил председателю КНР (Си Цзиньпину), что торговое соглашение с США будет для них значительно лучше, если они решат северокорейскую проблему", — сказал американский президент в другой записи.

© AP Photo / Alex Brandon Встреча Дональда Трампа и Си Цзинь Пина 6 апреля 2017 года © AP Photo / Alex Brandon Встреча Дональда Трампа и Си Цзинь Пина 6 апреля 2017 года

Фальсификации на выборах

Еще в январе, через пять дней после вступления в должность, Трамп пообещал расследовать предполагаемые фальсификации на выборах президента, на которых он победил.

"Я потребую крупного расследования мошенничества на выборах, включая тех, кто зарегистрировался, чтобы проголосовать в двух штатах; тех, кто нелегально (находится в США) и даже тех зарегистрированных избирателей, кто уже умер — а многие уже давно (умерли)", — заявил Трамп в Twitter. Он вызвал отповедь большинства СМИ, которые заявили, что широкомасштабных фальсификаций на выборах не было.

Вице-президент Майк Пенс заявил, что расследование фальсификаций будет проведено, но никаких новостей о расследовании до конца стодневного срока Трампа так и не появилось.

"Фейковые СМИ"

Трамп продолжил настоящую войну со СМИ, многие из которых, по его словам, являются "фейковыми". Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хиллари Клинтон.

Трамп много раз критиковал в Twitter такие критически настроенные к нему издания, как New York Times, а также телеканал CNN. Напротив, он с удовлетворением отмечал содержание канала Fox News, единственного из крупных каналов, который благоволит республиканцам. Он также объяснял свою низкую популярность в опросах общественного мнения сговором СМИ. "Сегодняшние новые опросы очень хороши, если учесть, что большинство СМИ — фейковые и почти всегда негативно настроены", — написал Трамп в апреле после обнародования двух опросов, в которых более половины респондентов не одобряли его политику.

Президент США пошел еще дальше и с подачи своего советника Стивена Бэннона назвал СМИ "оппозиционной партией" и "врагами народа".

Война с судами

Трамп многократно критиковал суды, которые приостановили уже два его указа по запрету гражданам ряда стран посещать США, а также решение Трампа отказать в федеральном финансировании городам-убежищам, которые не выдают федеральным властям нелегальных иммигрантов для депортации. Трамп многократно называл решения суда "возмутительными" и "смехотворными", а судей — "так называемыми судьями".

"Просто не могу поверить, что судья подвергнет страну такому риску. Если что-то случится с ним, вините его и судебную систему!" — предупредил Трамп в феврале. Впоследствии он немного умерил выражения и теперь обещает судьям "встретиться в Верховном суде".

Задолжавшая Германия

Трамп спровоцировал международный диспут, заявив, что Германия задолжала "огромные" деньги НАТО.

"Несмотря на то что вы слышали по фейковым новостям, у меня была отличная встреча с германским канцлером Ангелой Меркель. Тем не менее, Германия должна огромные суммы денег НАТО и Соединенным Штатам. Надо платить больше за мощную и очень дорогую оборону, которую мы предоставляем Германии!" — написал Трамп в микроблоге Twitter.

США вносят львиную долю бюджета НАТО, и Трамп требует, чтобы союзники тоже платили "по-честному". Германия обязалась повысить расходы на оборону до 2% ВВП до 2024 года, а пока что не дотягивает до этого уровня, относительно которого согласились все страны альянса. Тем не менее, никаких задолженностей на настоящий момент перед НАТО и США у Германии нет, заявили германские официальные лица.

Троллинг демократов

Трамп не уставал "троллить" оппозиционных демократов, переключившись с побежденной Хиллари Клинтон на лидера оппозиции в сенате Чака Шумера. После того как в конгрессе было инициировано расследование "связей Трампа с Россией" и "российского вмешательства в выборы в США", Трамп разместил в Twitter фото, на котором сенатор Шумер изображен вместе с российским президентом Владимиром Путиным. Политики на фото едят пончики и пьют кофе — дело происходило во время визита Путина в Нью-Йорк в 2003 году.

"Нам надо начать немедленное расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!" — написал Трамп в Twitter.

В другой раз Трамп заявил, что демократы "заигрались" с расследованиями против него. "Демократы заигрались. Они проиграли выборы, а теперь и потеряли контакт с реальностью. Настоящая история — про незаконные утечки (в прессу) секретной и иной информации. Полная охота на ведьм!" — написал Трамп.

Случай в Швеции

Одним из наиболее резонансных высказываний Трампа стали его слова о некоем зловещем событии в Швеции, про которое никто, кроме президента, не знал.

Набирая популярность

"Посмотрите, что произошло вчера вечером в Швеции. В Швеции — кто бы мог подумать? В Швеции. А ведь они приняли большое число (иммигрантов)", — заявил Трамп сторонникам. Позже в Twitter он объяснил, что его слова были навеяны репортажем Fox News о том, как непросто проходят попытки ассимилировать иммигрантов в Швеции. Трамп так и не пояснил, о каком событии в Швеции он говорил. Шведы возмутились твитами Трампа и стали передразнивать его в социальных сетях. А пиарщики сделали из этого и многих других твитов вывод, что Трамп, который всегда был известен пристрастием к телевидению, теперь действительно стал "телезрителем номер один". Политики и лоббисты бьются за места в передачах, которые смотрит Трамп, реклама на каналах в вашингтонском регионе подорожала, а пародийная программа ведущего Джона Оливера размещает в этих передачах платные ролики, призванные "научить" Трампа азам политики, раз уж он ее смотрит.

Тем временем число фолловеров Трампа в Twitter с осени прошлого года практически удвоилось и сейчас приближается к 30 миллионам подписчиков. Правда, по подсчетам сайта Twitter Counter, Трамп пока что находится лишь на 42-м месте в списке самых популярных пользователей Twitter, незначительно опережая певцов Адель и Канье Уэста. У лидера рейтинга поп-певицы Кэти Перри более 97 миллионов подписчиков, у канадского исполнителя Джастина Бибера — 93 миллиона, а предшественник Трампа Барак Обама имеет 87 миллионов фолловеров.