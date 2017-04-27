США начали расследование, которое грозит ограничениями на импорт алюминия

ВАШИНГТОН, 27 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США в среду начали расследование по поводу импорта алюминия, которое может привести к сокращению объемов поставок этой продукции из других стран.

Как сообщил журналистам в ходе специального брифинга министр торговли США Уилбур Росс, расследование было вызвано огромным давлением, которому, по мнению Вашингтона, подверглась американская промышленность из-за нечестной игры зарубежных компаний. По его словам, это привело к закрытию ряда заводов, другие были вынуждены сократить выработку.

Как отметил Росс, расследование вызвано необходимостью обеспечения национальной безопасности США.

По его словам, оно может привести к "сокращению объемов импорта" алюминия.