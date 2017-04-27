Джонсон: Лондон не признает "аннексию" Крыма и поддерживает США в Сирии

ЛОНДОН, 27 апр – РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в традиционном выступлении на пасхальном банкете лорда-мэра лондонского Сити подчеркнул, что Великобритания не намерена признавать "незаконную аннексию" Крыма, что она поддерживает действия США в Сирии и не боится Brexit.

"Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран, и отказываемся признавать незаконную аннексию Россией Крыма", — сказал он.

В речи, почти целиком посвященной перечислению преимуществ Консервативной партии по сравнению с ее политическими конкурентами (8 июня в Великобритании пройдут досрочные всеобщие выборы) Джонсон вскользь коснулся ряда международных вопросов.

В частности, он подчеркнул, что Великобритания поддерживает действия США в Сирии.

"Мы поддерживаем США, выступающие против убийства с помощью химического оружия мирных жителей в Сирии – и мы будем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответу", — сказал он, вступив тем самым в заочную полемику с лидером лейбористов Джереми Корбином, заявившим, что в случае прихода к власти он прекратит бомбардировки Сирии.

Говоря о главной для Британии внешнеполитической теме – теме предстоящего выхода страны из ЕС – Джонсон подчеркнул, что у консерваторов есть четкий план на переговоры по Brexit, и этот план позволит Британии и ЕС выстроить "особое партнерство" и послужить интересам и британцев, и европейцев.

"И хотя я не сомневаюсь, что переговоры будут трудными, я уверен, что (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй может добиться успеха и привести нас в эпоху соглашений о свободной торговле", — сказал Джонсон.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".