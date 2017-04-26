США заявили о намерении усилить санкции против КНДР

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США намерены усиливать санкции против КНДР, чтобы вынудить Пхеньян отказаться от ядерной программы, говорится в совместном заявлении министра обороны Джеймса Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и директора национальной разведки Дэна Коутса.
В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что нацелены на мирное решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова и готовы к переговорам, хотя при этом не отказываются от защиты собственных интересов и интересов союзников.
В среду администрация США провела специальный закрытый брифинг для всех членов конгресса, на котором рассказала о своих подходах к решению проблемы КНДР.
Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории Соединенных Штатов.
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