США заявили о намерении усилить санкции против КНДР

ВАШИНГТОН, 26 апр – РИА Новости. США намерены усиливать санкции против КНДР, чтобы вынудить Пхеньян отказаться от ядерной программы, говорится в совместном заявлении министра обороны Джеймса Мэттиса, госсекретаря Рекса Тиллерсона и директора национальной разведки Дэна Коутса.

"Подход президента нацелен на то, чтобы заставить Северную Корею отказаться от своих программ (разработки) ядерных баллистических ракет и программ по распространению (ядерного оружия) путем ужесточения экономических санкций, использования дипломатических мер вместе с нашими союзниками и региональными партнерами", — отмечается в документе.

В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что нацелены на мирное решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова и готовы к переговорам, хотя при этом не отказываются от защиты собственных интересов и интересов союзников.

США, как говорится в заявлении, взаимодействуют с "ответственными членами международного сообщества, чтобы усилить давление на КНДР с целью убедить режим начать деэскалацию и вернуться на путь диалога".

В среду администрация США провела специальный закрытый брифинг для всех членов конгресса, на котором рассказала о своих подходах к решению проблемы КНДР.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории Соединенных Штатов.

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