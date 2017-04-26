Twitter заблокировал доступ британской полиции и MI5 к данным пользователей

ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Twitter заблокировал доступ британской полиции и контрразведке к данным пользователей, которым спецслужбы пользовались для поиска террористов, пишет в среду газета Daily Mail.

"Twitter заблокировал доступ к данным для полиции и MI5, с помощью которого они отслеживали террористов. МВД ранее имело возможность отслеживать связанные с терроризмом записи в Twitter благодаря соглашению с некой третьей стороной. Но сейчас Twitter расторг соглашение из-за планов компании закрыть доступ к данным с целью предотвращения слежки со стороны правительственных структур", — пишет газета.

Это решение вызвало недовольство руководства контртеррористических подразделений и в британском правительстве. Чиновники заявили, что такой шаг сделал Британию менее безопасной страной.

"Однако Twitter, отказываясь делиться информацией с полицией и MI5, продолжает продавать доступ к данным крупным коммерческим компаниям. Это позволяет корпорациям использовать поиск по ключевым словам в твитах и учетных записях более чем 300 миллионов пользователей", — отмечает Daily Mail.

Ранее в марте глава МВД Эмбер Радд призвала интернет-компании к сотрудничеству для борьбы с терроризмом. Она заявила о недопустимости шифрования в мессенджерах и высказалась за предоставление спецслужбам доступа к данным интернет-пользователей.