Twitter заблокировал доступ британской полиции и MI5 к данным пользователей

ЛОНДОН, 26 апр — РИА Новости, Денис Ворошилов. Twitter заблокировал доступ британской полиции и контрразведке к данным пользователей, которым спецслужбы пользовались для поиска террористов, пишет в среду газета Daily Mail.
Это решение вызвало недовольство руководства контртеррористических подразделений и в британском правительстве. Чиновники заявили, что такой шаг сделал Британию менее безопасной страной.
"Однако Twitter, отказываясь делиться информацией с полицией и MI5, продолжает продавать доступ к данным крупным коммерческим компаниям. Это позволяет корпорациям использовать поиск по ключевым словам в твитах и учетных записях более чем 300 миллионов пользователей", — отмечает Daily Mail.
Ранее в марте глава МВД Эмбер Радд призвала интернет-компании к сотрудничеству для борьбы с терроризмом. Она заявила о недопустимости шифрования в мессенджерах и высказалась за предоставление спецслужбам доступа к данным интернет-пользователей.